Душанбинская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Душанбинская православная церковь, как часть Русской православной церкви, также разрывает полную связь с Константинополем. Об этом в беседе с Радио Озоди сообщил Иеромонах (в православии монах, имеющий сан священника) Владимир, передает УНН.
"Душанбинская епархия находится в каноническом подчинении русской православной церкви. Таким образом мы тоже не можем участвовать в евхаристическом общении с Константинопольской церковью, потому что последняя нарушила каноны - вторглась в каноническую территорию Русской православной церкви Украины. Именно поэтому вчера на священном синоде Русской православной церкви в Минске было разорвано евхаристическое общение с Константинопольским церковью", - сказал собеседник.
Напомним, Белорусская ПЦ как часть РПЦ разрывает отношения с Константинополем.
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Ранее, Синод РПЦ (Русской православной церкви - ред.) признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.
Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.