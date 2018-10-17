Душанбинская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем

"Душанбинская епархия находится в каноническом подчинении русской православной церкви. Таким образом мы тоже не можем участвовать в евхаристическом общении с Константинопольской церковью, потому что последняя нарушила каноны - вторглась в каноническую территорию Русской православной церкви Украины. Именно поэтому вчера на священном синоде Русской православной церкви в Минске было разорвано евхаристическое общение с Константинопольским церковью", - сказал собеседник.

Напомним, Белорусская ПЦ как часть РПЦ разрывает отношения с Константинополем.



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Ранее, Синод РПЦ (Русской православной церкви - ред.) признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.



Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.