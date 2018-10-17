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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114764 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122772 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162199 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150795 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139519 просмотра

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7 марта, 13:58 • 129914 просмотра

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Душанбинская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем

Душанбинская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем

Киев  •  УНН

 • 17795 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Душанбинская православная церковь, как часть Русской православной церкви, также разрывает полную связь с Константинополем. Об этом в беседе с Радио Озоди сообщил Иеромонах (в православии монах, имеющий сан священника) Владимир, передает УНН. 

"Душанбинская епархия находится в каноническом подчинении русской православной церкви. Таким образом мы тоже не можем участвовать в евхаристическом общении с Константинопольской церковью, потому что последняя нарушила каноны - вторглась в каноническую территорию Русской православной церкви Украины. Именно поэтому вчера на священном синоде Русской православной церкви в Минске было разорвано евхаристическое общение с Константинопольским церковью", - сказал собеседник.

Напомним, Белорусская ПЦ как часть РПЦ разрывает отношения с Константинополем.

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Ранее, Синод РПЦ (Русской православной церкви - ред.) признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.

Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.

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