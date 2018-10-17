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Душанбінська православна церква слідом за РПЦ оголосила про розрив з Константинополем

Душанбінська православна церква слідом за РПЦ оголосила про розрив з Константинополем

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Душанбінська православна церква, як частина Руської православної церкви, також розриває повну зв'язок з Константинополем. Про це в розмові з Радіо Озоді повідомив Ієромонах (в православ'ї монах, який має сан священика) Володимир, передає УНН.

"Душанбінська єпархія знаходиться в канонічному підпорядкуванні Руської православної церкви. Таким чином ми теж не можемо брати участь в євхаристійному спілкуванні з Константинопольською церквою, тому що остання порушила канони - вторглася в канонічну територію Руської православної церкви Україну. Саме тому вчора на священному синоді Руської православної церкви в Мінську було розірвано євхаристійне спілкування з Константинопольською церквою", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, Білоруська ПЦ як частина РПЦ розриває відносини з Константинополем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На думку РПЦ "Константинополь перестав бути центром координації в православ'ї" і самоліквідувався 
Раніше, Синод РПЦ (Руської православної церкви - ред.) визнав неможливим подальше євхаристійне спілкування з Константинополем.

Нагадаємо, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликано Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

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