Врожай-2024: зібрано понад 60 млн тонн зернових та олійних культур, серед лідерів – Одещина та Хмельниччина
Київ • УНН
В Україні зібрано 42,8 млн тонн зернових та 18 млн тонн олійних культур. Лідери за валовим збором - Одещина та Полтавщина, за урожайністю - Хмельниччина.
В Україні загалом зібрано 42,8 млн тонн зернових, 18 млн тонн олійних. Агарарії 14 областей також збирають цукрові буряки: наразі є майже 6,5 млн тонн.
Пише УНН із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Відповідно до інформації станом на 18 жовтня, в Україні вже намолочено 67,3 млн тонн нового врожаю, - його зібрано на площі 17,7 млн га.
По валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини – 4,3 млн тонн, Полтавщини – 3,8 млн тонн. По урожайності зернових попереду аграрії Хмельниччини з показником 67,7 ц/г.
Зазначається, що аграрії 14 областей збирають цукрові буряки.
Детальна інформація:
пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100 %), намолочено 22,3 млн тонн;
ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100 %), намолочено 5,5 млн тонн;
гороху – обмолочено 212,2 тис. га (або 100 %), намолочено 465,3 тис. тонн;
кукурудзи – обмолочено 2,4 млн га (або 59 %), намолочено 13,2 млн тонн;
проса – обмолочено 84,4 тис. га (або 91 %), намолочено 158,9 тис. тонн;
гречки – обмолочено 86,3 тис. га (або 97 %), намолочено 124,8 тис. тонн;
соняшнику – обмолочено 4,5 млн га (або 91%), намолочено 9,3 млн тонн насіння;
сої – обмолочено 2,3 млн га (або 88%), намолочено 5,2 млн тонн насіння;
ріпаку – обмолочено 1,3 млн га (або 100%), намолочено 3,5 млн тонн насіння.
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