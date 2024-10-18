Врожай-2024: зібрано понад 60 млн тонн зернових та олійних культур, серед лідерів – Одещина та Хмельниччина

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4578 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 14452 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 31048 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 46922 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81874 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66639 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78854 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93945 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87377 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178768 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24828 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11616 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10249 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 9256 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 4640 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 31048 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178768 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334765 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268429 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378864 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1590 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 46922 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18361 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23473 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29143 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Врожай-2024: зібрано понад 60 млн тонн зернових та олійних культур, серед лідерів – Одещина та Хмельниччина

Київ • УНН

 • 35012 перегляди

В Україні зібрано 42,8 млн тонн зернових та 18 млн тонн олійних культур. Лідери за валовим збором - Одещина та Полтавщина, за урожайністю - Хмельниччина.

Врожай-2024: зібрано понад 60 млн тонн зернових та олійних культур, серед лідерів – Одещина та Хмельниччина

В Україні загалом зібрано 42,8 млн тонн зернових, 18 млн тонн олійних. Агарарії 14 областей також збирають цукрові буряки: наразі є майже 6,5 млн тонн.

Пише УНН із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Відповідно до інформації станом на 18 жовтня, в  Україні вже намолочено 67,3 млн тонн нового врожаю, - його зібрано на площі 17,7 млн га.

По валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини – 4,3 млн  тонн, Полтавщини – 3,8 млн тонн. По урожайності зернових попереду аграрії Хмельниччини з показником 67,7 ц/г.

Зазначається, що аграрії 14 областей збирають цукрові буряки.

Детальна інформація: 

пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100 %), намолочено 22,3 млн тонн;

ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100 %), намолочено 5,5 млн тонн;

гороху – обмолочено 212,2 тис. га (або 100 %), намолочено 465,3 тис. тонн;

кукурудзи – обмолочено 2,4 млн га (або 59 %), намолочено 13,2 млн  тонн;

проса – обмолочено 84,4 тис. га (або 91 %), намолочено 158,9 тис. тонн;

гречки – обмолочено 86,3 тис. га (або 97 %), намолочено 124,8 тис. тонн;

соняшнику – обмолочено 4,5 млн га (або 91%), намолочено 9,3 млн тонн насіння;

сої – обмолочено 2,3 млн га (або 88%), намолочено 5,2 млн тонн насіння;

ріпаку – обмолочено 1,3 млн га (або 100%), намолочено 3,5 млн  тонн насіння.

Нагадаємо

Понад 30,5 тисяч гектарів розмінованих земель отримали українські аграрії у вересні – Мінекономіки

Ворог продовжує бити по українських портах, аби знищити "зерновий коридор": Кіпер про вчорашню атаку рф 15.10.24, 11:06 • 20171 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаАгроновини
Полтавська область
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Україна
Одеса
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78