Урожай-2024: собрано более 60 млн тонн зерновых и масличных культур, среди лидеров - Одесская и Хмельницкая области

В Украине в целом собрано 42,8 млн тонн зерновых, 18 млн тонн масличных. Агарарии 14 областей также собирают сахарную свеклу: сейчас есть почти 6,5 млн тонн. Пишет УНН со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно информации по состоянию на 18 октября, в Украине уже намолочено 67,3 млн тонн нового урожая, - он собран на площади 17,7 млн га.

По валовому сбору зерновых лидируют сельхозтоваропроизводители Одесской области - 4,3 млн тонн, Полтавщины - 3,8 млн тонн. По урожайности зерновых впереди аграрии Хмельницкой области с показателем 67,7 ц/г.

Отмечается, что аграрии 14 областей собирают сахарную свеклу.

Подробная информация:

пшеницы - обмолочено 4,9 млн га (или 100 %), намолочено 22,3 млн тонн;

ячменя - обмолочено 1,4 млн га (или 100 %), намолочено 5,5 млн тонн;

гороха - обмолочено 212,2 тыс. га (или 100 %), намолочено 465,3 тыс. тонн;

кукурузы - обмолочено 2,4 млн га (или 59 %), намолочено 13,2 млн тонн;

проса - обмолочено 84,4 тыс. га (или 91 %), намолочено 158,9 тыс. тонн;

гречихи - обмолочено 86,3 тыс. га (или 97 %), намолочено 124,8 тыс. тонн;

подсолнечника - обмолочено 4,5 млн га (или 91%), намолочено 9,3 млн тонн семян;

сои - обмолочено 2,3 млн га (или 88%), намолочено 5,2 млн тонн семян;

рапса - обмолочено 1,3 млн га (или 100%), намолочено 3,5 млн тонн семян.

Напомним,

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