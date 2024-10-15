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Враг продолжает бить по украинским портам, чтобы уничтожить "зерновой коридор": Кипер о вчерашней атаке рф

Враг продолжает бить по украинским портам, чтобы уничтожить "зерновой коридор": Кипер о вчерашней атаке рф

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 08:06  •  8763 просмотра

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Глава Одесской ОГА рассказал о вчерашней атаке рф на Одессу, которая привела к жертвам и повреждениям инфраструктуры. Цель врага - закрыть «зерновой коридор» и уничтожить экономику Украины.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о причинах и последствиях вчерашней атаки рф по Одессе, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что вчера вень рф атаковала Одессу, в результате чего один человек погиб, восемь - получили ранения. 

«Также были повреждены склады, инфраструктура, краны, два судна гражданских судна. Одно из этих судов уже второй раз попало под обстрел. 

Речь о гражданских судах, которые не имеют никакого отношения к военным составляющим», - уточнил он.

Также Кипер рассказал, как удары рф влияют на работу «зернового коридора».

«Задача рф закрыть работу «зернового коридора». Его существование не дает им покоя в течение года. 

Сегодня благодаря нашим ВСУ и президенту этот коридор работает. Но россиянам это не нравится. Их цель - уничтожить экономику нашего государства. 

На всех дипломатических встречах я постоянно обращаюсь к дипломатическому корпусу. Объясняю, что это нарушение конвенций по гражданскому судоходству. Но все просто принимают информацию к сведению..

Нам остается только давать такой же ответ, чтобы враг на себе понял, как это», - говорит Кипер.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаЭкономика
odesskaya-oblastОдесская область
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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