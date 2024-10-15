Враг продолжает бить по украинским портам, чтобы уничтожить "зерновой коридор": Кипер о вчерашней атаке рф
Киев • УНН
Глава Одесской ОГА рассказал о вчерашней атаке рф на Одессу, которая привела к жертвам и повреждениям инфраструктуры. Цель врага - закрыть «зерновой коридор» и уничтожить экономику Украины.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал о причинах и последствиях вчерашней атаки рф по Одессе, передает УНН.
Детали
Он напомнил, что вчера вень рф атаковала Одессу, в результате чего один человек погиб, восемь - получили ранения.
«Также были повреждены склады, инфраструктура, краны, два судна гражданских судна. Одно из этих судов уже второй раз попало под обстрел.
Речь о гражданских судах, которые не имеют никакого отношения к военным составляющим», - уточнил он.
Также Кипер рассказал, как удары рф влияют на работу «зернового коридора».
«Задача рф закрыть работу «зернового коридора». Его существование не дает им покоя в течение года.
Сегодня благодаря нашим ВСУ и президенту этот коридор работает. Но россиянам это не нравится. Их цель - уничтожить экономику нашего государства.
На всех дипломатических встречах я постоянно обращаюсь к дипломатическому корпусу. Объясняю, что это нарушение конвенций по гражданскому судоходству. Но все просто принимают информацию к сведению..
Нам остается только давать такой же ответ, чтобы враг на себе понял, как это», - говорит Кипер.