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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 7204 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ворог продовжує бити по українських портах, аби знищити "зерновий коридор": Кіпер про вчорашню атаку рф

Київ • УНН

 • 20171 перегляди

Очільник Одеської ОДА розповів про вчорашню атаку рф на Одесу, яка призвела до жертв і пошкоджень інфраструктури. Мета ворога - закрити "зерновий коридор" та знищити економіку України.

Ворог продовжує бити по українських портах, аби знищити "зерновий коридор": Кіпер про вчорашню атаку рф

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер розповів про причини й наслідки вчорашньої атаки рф по Одесі, передає УНН.

Деталі

Він нагадав, що вчора вень рф атакувала Одесу, в результаті чого одна людина загинула, восьмеро - отримали поранення. 

"Також були пошкоджені склади, інфраструктура, крани, два судна цивільних судна. Одне із цих суден вже вдруге попало під обстріл. 

Мова про цивільні судна, які не мають жодного відношення до військових складових", - уточнив він.

Також Кіпер розповів, як удари рф впливають на роботу "зернового коридору".

"Завдання рф закрити роботу "зернового коридору". Його існування не дає їм спокою протягом року. 

Сьогодні завдяки нашим ЗСУ та президенту цей коридор працює. Але росіянам це не подобається. Їх ціль - знищити економіку нашої держави. 

На всіх дипломатичних зустрічах я постійно звертаюся до дипломатичного корпусу. Пояснюю, що це порушення конвенцій щодо цивільного судноплавства. Але всі просто беруть інформацію до відома…

Нам лишається лише давати таку саму відповідь, аби ворог на собі зрозумів, як це", - каже Кіпер.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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