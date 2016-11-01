ВР прийняла в першому читанні законопроект щодо друкованих ЗМІ Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Верховна Рада прийняла за основу законопроект щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення АТО. Відповідне рішення підтримали 226 народних депутатів, передає УНН.
Законопроектом пропонується доповнити закон “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” статтею, яка передбачає умови та порядок заснування друкованих засобів масової інформації, заснованих Міністерством оборони та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції.
Законопроектом пропонується не поширювати дію закону “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” на час проведення антитерористичної операції на друковані засоби масової інформації, засновниками яких є Міністерство оборони та військово-цивільні адміністрації.