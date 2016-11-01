ВР приняла в первом чтении законопроект о печатных СМИ Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект о создании печатных средств массовой информации Министерством обороны Украины и военно-гражданскими администрациями на время проведения АТО. Соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов, передает УНН.
Законопроектом предлагается дополнить закон "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине" статьей, которая предусматривает условия и порядок учреждения печатных средств массовой информации, основанных Министерством обороны и военно-гражданскими администрациями на время проведения антитеррористической операции.
Законопроектом предлагается не распространять действие закона "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации" на время проведения антитеррористической операции на печатные средства массовой информации, учредителями которых являются Министерство обороны и военно-гражданские администрации.