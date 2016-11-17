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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21467 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 42757 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 66392 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 137051 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200259 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190833 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211505 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196895 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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2 квітня, 06:08 • 152271 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153041 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ВР дозволила виділити 400 млн грн на підтримку "Південмашу"

ВР дозволила виділити 400 млн грн на підтримку "Південмашу"

Київ • УНН

 • 7944 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроект про державну підтримку “Південмашу”. За відповідне рішення проголосували 250 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Законопроектом пропонується спрямувати з бюджету на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію підприємства у сумі 400 млн гривень за рахунок надходжень від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток вугледобувних підприємств, а також реструктуризованих або розстрочених, відстрочених грошових зобов'язань з податку на прибуток вугледобувних підприємств, що сплачуються до загального фонду державного бюджету.

Українські Національні Новини

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