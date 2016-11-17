ВР дозволила виділити 400 млн грн на підтримку "Південмашу"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроект про державну підтримку “Південмашу”. За відповідне рішення проголосували 250 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується спрямувати з бюджету на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію підприємства у сумі 400 млн гривень за рахунок надходжень від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток вугледобувних підприємств, а також реструктуризованих або розстрочених, відстрочених грошових зобов'язань з податку на прибуток вугледобувних підприємств, що сплачуються до загального фонду державного бюджету.