ВР разрешила выделить 400 млн грн на поддержку "Южмаша"

Законопроектом предлагается направить из бюджета на погашение задолженности за потребленную электрическую энергию предприятия в сумме 400 млн гривен за счет поступлений от уплаты налогового долга, в том числе реструктуризированного или рассроченного (отсроченного), по налогу на прибыль угледобывающих предприятий, а также реструктурированных или рассроченных, отсроченных денежных обязательств по налогу на прибыль угледобывающих предприятий, уплачиваемых в общий фонд государственного бюджета.