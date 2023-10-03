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Впродовж доби відбулось 22 бойових зіткнення - Генштаб

Впродовж доби відбулось 22 бойових зіткнення - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи зс білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степок Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Карповичі, Грем'ячка Чернігівської області; Голишівське, Тур'я, Михайлівське, Покровка, Попівка, Пономаренки Сумської області; Красне Перше Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Іванівки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Зарічне, Спірне, Лиман Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Кліщіївки та Олександро-Шультиного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Григорівка, Костянтинівка, Біла Гора, Диліївка та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Степового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили  6 атак в районі Мар’їнки Донецької області. Також наші захисники відбили атаки ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Богоявленка Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога біля Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське, Новодарівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі західніше Вербового Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару біля Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Золота Балка, Республіканець, Веселе, Тягинка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 279 080 осіб, 4717 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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