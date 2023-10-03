В течение суток состоялось 22 боевых столкновения - Генштаб

Детали

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степок Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Карповичи, Гремячка Черниговской области; Голышевское, Турья, Михайловское, Покровка, Поповка, Пономаренки Сумской области; Красное Первое Харьковской области.

На Купьянском направлении противник нанес авиационные удары возле Ивановки и Чернещины Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Заречное, Спирное, Лиман Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары вблизи Клищеевки и Александро-Шультино Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Григорьевка, Константиновка, Белая Гора, Дилиевка и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Степного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьнском направлении в течение суток силы обороны успешно отбили 6 атак в районе Марьинки Донецкой области. Также наши защитники отбили атаки врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары неподалеку населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Парасковиевка Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Богоявленка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага возле Старомайорского и Ровнополя Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Новодаровка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь, Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаки врага в районе западнее Вербового Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Золотая Балка, Республиканец, Веселое, Тягинка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 279 080 человек, 4717 танков и сотен единиц другой военной техники.