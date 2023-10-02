Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 279 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 279 080 осіб, 4717 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 02.10.2023 орієнтовно становили:
-
- особового складу ‒ близько 279 080 (+510) осіб,
-
- танків ‒ 4717 (+15) од.,
-
- бойових броньованих машин ‒ 9000 (+9) од.,
-
- артилерійських систем – 6525 (+48) од.,
-
- РСЗВ – 801 (+3) од.,
-
- засобів ППО ‒ 540 (+3) од.,
-
- літаків – 316 (+0) од.,
-
- гелікоптерів – 316 (+0) од.,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5061 (+18) од.,
-
- крилатих ракет ‒ 1529 (+0) од.,
-
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од.,
-
- підводних човнів – 1 (+0) од.,
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8909 (+26) од.,
-
- спеціальної техніки ‒ 938 (+5) од.
-
Доповнення
Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по ворогу за добу.