Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 279 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 279 080 человек, 4717 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 02.10.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 279 080 (+510) человек,
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- танков - 4717 (+15) ед.,
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- боевых бронированных машин - 9000 (+9) ед.,
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- артиллерийских систем – 6525 (+48) ед.,
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- РСЗО – 801 (+3) ед.,
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- средств ПВО - 540 (+3) ед.,
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- самолетов – 316 (+0) ед.,
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- вертолетов – 316 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5061 (+18) ед.,
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- крылатых ракет - 1529 (+0) ед.,
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- кораблей/катеров - 20 (+0) ед.,
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- подводных лодок – 1 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8909 (+26) ед.,
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- специальной техники - 938 (+5) ед.
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Дополнение
Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по врагу за сутки.