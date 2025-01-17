Впливовий комітет Палати представників США очолить критик допомоги Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон обрав на посаду голови впливового комітету з питань розвідки критика допомоги Україні Ріка Кроуфорда. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Зазначається, що про призначення Кроуфорда головою впливового комітету з питань розвідки нижньої палати Конгресу стало відомо менш ніж через день після несподіваногоусунення з цієї посади Майка Тернера.

Джонсон пояснив своє рішення тим, що розвідувальне співтовариство потребує "свіжого старту" і що обраний президент США Дональд Трамп не має жодного стосунку до цього.

Водночас, як нагадує видання, Тернер розійшовся з Трампом у поглядах на Україну, ставши одним з найсильніших її прихильників, і виступав за постійну безпекову допомогу та прискорення її поставок.

Рік Кроуфорд, який очолить комітет з питань розвідки Палати представників, казав, що підтримує військову допомогу Україні, але проти того, щоб "відправляти ваші податки на європейські канікули для оплати зарплат урядовців чи субсидій фермерам якоїсь іншої країни".

У квітні 2024 року він проголосував проти пакета допомоги Україні та союзнками на суму $60,8 млрд, який містив $9 млрд економічної допомоги.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, помічники Трампа визнали, що обіцянка укласти мир в Україні за один день була передвиборчим блефом. За новими оцінками, на врегулювання конфлікту знадобляться місяці або більше.