Влиятельный комитет Палаты представителей США возглавит критик помощи Украине
Киев • УНН
Спикер Палаты представителей США назначил Рика Кроуфорда председателем комитета по вопросам разведки. Кроуфорд ранее голосовал против пакета помощи Украине на $60,8 млрд и критиковал экономическую поддержку.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон избрал на должность председателя влиятельного комитета по вопросам разведки критика помощи Украине Рика Кроуфорда. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что о назначении Кроуфорда председателем влиятельного комитета по вопросам разведки нижней палаты Конгресса стало известно менее чем через день после неожиданного устранения с этой должности Майка Тернера.
Джонсон объяснил свое решение тем, что разведывательное сообщество нуждается в "свежем старте" и что избранный президент США Дональд Трамп не имеет никакого отношения к этому.
В то же время, как напоминает издание, Тернер разошелся с Трампом во взглядах на Украину, став одним из самых сильных ее сторонников, и выступал за постоянную помощь по безопасности и ускорение ее поставок.
Рик Кроуфорд, который возглавит комитет по вопросам разведки Палаты представителей, говорил, что поддерживает военную помощь Украине, но против того, чтобы "отправлять ваши налоги на европейские каникулы для оплаты зарплат чиновников или субсидий фермерам какой-то другой страны".
В апреле 2024 года он проголосовал против пакета помощи Украине и союзнкам на сумму $60,8 млрд, который содержал $9 млрд экономической помощи.
Напомним
Как ранее писал УНН, помощники Трампа признали, что обещание заключить мир в Украине за один день было предвыборным блефом. По новым оценкам, на урегулирование конфликта понадобятся месяцы или больше.