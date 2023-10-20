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Вплинути на рішення Верховного Суду у справі Шепелева можна, якщо довести зацікавленість суддів - Ігор Мосійчук

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Вплинути на подальшу долю рішення суддів Верховного Суду В'ячеслава Маринича, Володимира Короля та Алли Макаровець щодо зарахування екснардепу Шепелеву у строк відбування покарання за вироком суду першої інстанції екстрадиційного арешту у СІЗО рф без, власне, екстрадиції до України, та застосування до цього екстрадиційного ув’язнення так званого «закону Савченко», можна тільки у випадку, якщо довести, що судді діяли під примусом або ж отримали винагороду. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив громадський діяч та колишній нардеп Ігор Мосійчук.

Вплинути на рішення Верховного Суду у справі Шепелева можна, якщо довести зацікавленість суддів - Ігор Мосійчук

Цитата

«Тільки в тому випадку, якщо буде доведено, що дані судді діяли під примусом, винагородою тощо», - пояснив громадський діяч, говорячи про те, як можна вплинути на подальшу долю рішення.

З цього приводу він зазначив, що в Україні діє «не прецедентне право, суди не мають покладатися на нього».

«Що стосується Шепелева і «закону Савченко», я також вважаю, що цей закон не може використовуватися у даному випадку. По-перше – тому, що він (Олександр Шепелев – ред.) перебував в іноземній в'язниці, на яку норми Закону не розповсюджується. По-друге – факту екстрадиції немає», - підкреслив Ігор Мосійчук.

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«Я твердо переконаний, що якщо ми хочемо отримати нормальну правоохоронну систему і суддів в Україні, то першою реформою в Україні після війни має бути судова реформа. Ніяка інша, а саме судова», - зазначив він, додавши, що раніше були лише «профанації» реформи.

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Тому, упевнений Мосійчук, наразі в Україні потрібно повністю переобрати суддів першої ланки.

«Я вважаю, що люди мають обирати суддів першої ланки. Потім - друга ланка і на конкурсній основі – вища», - резюмував він.

Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні. Але 6 липня поточного року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у складі головуючого В'ячеслава Маринича та суддів Володимира Короля і Алли Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу спочатку зарахувала термін екстрадиційного арешту у російському СІЗО особі, яку не було у подальшому екстрадовано за запитом України, а на додачу застосувала до цього екстрадиційного ув’язнення так званий «закон Савченко», зарахувавши день за два.

Наразі Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ - вбивства та їх замовлення, фінансові махінації, а також має ще один вирок - 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.

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