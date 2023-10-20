Вплинути на рішення Верховного Суду у справі Шепелева можна, якщо довести зацікавленість суддів - Ігор Мосійчук

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Вплинути на подальшу долю рішення суддів Верховного Суду В'ячеслава Маринича, Володимира Короля та Алли Макаровець щодо зарахування екснардепу Шепелеву у строк відбування покарання за вироком суду першої інстанції екстрадиційного арешту у СІЗО рф без, власне, екстрадиції до України, та застосування до цього екстрадиційного ув’язнення так званого «закону Савченко», можна тільки у випадку, якщо довести, що судді діяли під примусом або ж отримали винагороду. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив громадський діяч та колишній нардеп Ігор Мосійчук.