Повлиять на решение Верховного Суда по делу Шепелева можно, если доказать заинтересованность судей - Игорь Мосийчук

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«Только в том случае, если будет доказано, что данные судьи действовали под принуждением, вознаграждением и т.д.», - пояснил общественный деятель, говоря о том, как можно повлиять на дальнейшую судьбу решения.

По этому поводу он отметил, что в Украине действует «не прецедентное право, суды не должны полагаться на него».

«Что касается Шепелева и «закона Савченко», я также считаю, что этот закон не может использоваться в данном случае. Во-первых – потому, что он (Александр Шепелев – ред.) находился в иностранной тюрьме, на которую нормы Закона не распространяется. Во-вторых – факта экстрадиции нет», - подчеркнул Игорь Мосийчук.

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«Я твердо убежден, что если мы хотим получить нормальную правоохранительную систему и судей в Украине, то первой реформой в Украине после войны должна быть судебная реформа. Никакая другая, а именно судебная», - отметил он, добавив, что ранее были лишь «профанации» реформы.

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Поэтому, уверен Мосийчук, сейчас в Украине нужно полностью переизбрать судей первого звена.

«Я считаю, что люди должны выбирать судей первого звена. Затем - второе звено и на конкурсной основе – высшее», - резюмировал он.

Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице. Но 6 июля текущего года коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда в составе председательствующего Вячеслава Маринича и судей Владимира Короля и Аллы Макаровец при рассмотрении кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге сначала засчитала срок экстрадиционного ареста в российском СИЗО лицу, которое не было в дальнейшем экстрадировано по запросу Украины, а в дополнение применила к этому экстрадиционному заключению так называемый «закон Савченко», засчитав день за два.

Сейчас Александр Шепелев, который во время укрытия от украинских правоохранителей в россии активно сотрудничал с фсб и пытался легализоваться как политический беженец, проходит по ряду громких дел - убийства и их заказ, финансовые махинации, а также имеет еще один приговор - 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.