Вперше за 20 років: Black Sabbath виступлять на фестивалі у Бірмінгемі в оригінальному складі

Легендарний гурт Black Sabbath виступить у рідному Бірмінгемі у своєму класичному складі вперше за 20 років. Концерт відбудеться 5 липня на стадіоні Villa Park у межах благодійного фестивалю. Про це пише ВВС, передає УНН.

На сцену разом вийдуть Оззі Осборн, Тоні Айоммі, Гізер Батлер і Білл Ворд, які започаткували жанр хеві-метал і змінили історію музики. Крім Black Sabbath, на фестивалі зіграють десятки гуртів, що надихалися їхньою творчістю, зокрема Metallica, Pantera, Slayer, Gojira та Anthrax.

За словами дружини Оззі Осборна, Шерон Осборн, цей концерт стане особливим моментом для музиканта. Після того, як у 2023 році він змушений був припинити виступи через хворобу Паркінсона та травми хребта, він сповнений рішучості дати останнє шоу в місті, де все почалося.

"Оззі не мав можливості попрощатися з друзями та фанатами, і він відчуває, що не поставив усьому цьому крапку. Це буде його крапка", – розповіла вона в інтерв’ю BBC.

Нагадаємо

Гурт Coldplay встановив рекорд за кількістю найбільших стадіонних концертів у 21 столітті після свого дводенного виступу на стадіоні Нарендра Моді в Ахмадабаді, штат Гуджарат, Індія.