Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

Легендарная группа Black Sabbath выступит в родном Бирмингеме в своем классическом составе впервые за 20 лет. Концерт состоится 5 июля на стадионе Villa Park в рамках благотворительного фестиваля. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

На сцену вместе выйдут Оззи Осборн, Тони Айомми, Хизер Батлер и Билл Уорд, которые положили начало жанру хэви-метал и изменили историю музыки. Кроме Black Sabbath, на фестивале сыграют десятки групп, вдохновлявшихся их творчеством, в том числе Metallica, Pantera, Slayer, Gojira и Anthrax.

По словам жены Оззи Осборна, Шэрон Осборн, этот концерт станет особенным моментом для музыканта. После того, как в 2023 году он вынужден был прекратить выступления из-за болезни Паркинсона и травмы позвоночника, он полон решимости дать последнее шоу в городе, где все началось.

"Оззи не имел возможности попрощаться с друзьями и фанатами, и он чувствует, что не поставил всему этому точку. Это будет его точка", - рассказала она в интервью BBC.

Напомним

Группа Coldplay установила рекорд по количеству крупнейших стадионных концертов в 21 веке после своего двухдневного выступления на стадионе Нарендра Моди в Ахмадабаде, штат Гуджарат, Индия.