Впала в кому після побиття "поліцією моралі": в Ірані констатували смерть 16-річної дівчини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В іранської дівчинки-підлітка констатували смерть мозку після того, як вона впала в кому через те, що на неї ймовірно напала “поліція моралі”. Про це повідомили CNN, пише УНН.
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"Спостереження за станом здоров'я Арміти Гераванд показують, що, незважаючи на зусилля медичного персоналу, її мозок мертвий", – йдеться у повідомленні з посиланням на державне інформаційне агентство Tasnim.
Деталі
16-річна Арміта Гераванд була госпіталізована з травмами голови після ймовірного нападу на станції метро в Тегерані на початку цього місяця. Як зазначається, перед побиттям співробітники "поліції моралі" підійшли до Гераванд на станції метро Шохада і попросили поправити хіджаб.
Проте іранська влада заперечувала звинувачення в нападі і заявила, що Арміта впала й отримала травму через низький артеріальний тиск.
Нагадаємо
22-річна дівчина Джині Махсі загинула у вересні минулого року після того, як її затримала сумнозвісна поліція моральності режиму, нібито за недотримання консервативного дрес-коду країни.
Після цього в Ірані відбулися протести під час яких загинуло щонайменше 133 людини.
Та парламент Ірану ухвалив так званий «законопроект про хіджаб» щодо носіння одягу – за порушення якого можна отримати до 10 років в’язниці.