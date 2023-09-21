Законопроєкт про хіджаб в Ірані: жінкам загрожує 10 років в'язниці за «невідповідний» одяг

Деталі

У середу члени парламенту 152 голосами проти 34 проголосували за «законопроєкт про хіджаб і цнотливість», згідно з яким люди, яких спіймають одягненими «неналежним чином» у громадських місцях, будуть піддаватися покаранню «четвертого ступеня».

Згідно з кримінальним кодексом, це означає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років і штраф у розмірі від $3651-$7302.

Законопроєкт також передбачає штрафи для тих, хто «пропагує оголеність» або «висміює хіджаб» у ЗМІ та соціальних мережах, а також для власників транспортних засобів, у яких жінка-водій чи пасажир не носить хіджаб чи відповідний одяг, відповідно до закону.

«Будь-яка особа, яка пропагує порушення дрес-коду «в організованому порядку» або «у співпраці з іноземними або ворожими урядами, засобами масової інформації, групами або організаціями», також може бути позбавлена ​​волі на строк від 5 до 10 років», - йдеться в ньому.

Наразі законопроєкт буде направлено на затвердження Раді опікунів, консервативному органу священнослужителів і юристів. Вони мають право накласти вето на законопроєкт, якщо вважають його несумісним з конституцією та шаріатом.

Нагадаємо

У квітні іранська влада почала встановлювати камери в громадських місцях для виявлення жінок з відкритим волоссям.