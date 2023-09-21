Законопроект о хиджабе в Иране: женщинам грозит 10 лет тюрьмы за "неподходящую" одежду

Детали

В среду члены парламента 152 голосами против 34 проголосовали за «законопроект о хиджабе и целомудрии», согласно которому люди, которых поймают одетыми «неподобающим образом» в общественных местах, будут подвергаться наказанию «четвертой степени».

Согласно уголовному кодексу, это означает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет и штраф в размере от $3651-$7302.

Законопроект также предусматривает штрафы для тех, кто «пропагандирует обнаженность» или «высмеивает хиджаб» в СМИ и социальных сетях, а также для владельцев транспортных средств, в которых женщина-водитель или пассажир не носит хиджаб или соответствующую одежду, согласно закону.

«Любое лицо, пропагандирующее нарушение дресс-кода «в организованном порядке» или «в сотрудничестве с иностранными или враждебными правительствами, средствами массовой информации, группами или организациями», также может быть лишено свободы на срок от 5 до 10 лет», - говорится в нем.

В настоящее время законопроект будет направлен на утверждение Совету попечителей, консервативному органу священнослужителей и юристов. Они имеют право наложить вето на законопроект, если считают его несовместимым с конституцией и шариатом.

Напомним

В апреле иранские власти начали устанавливать камеры в общественных местах для выявления женщин с открытыми волосами.