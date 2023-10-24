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Впала в кому после избиения "полицией морали": в Иране констатировали смерть 16-летней девушки

Киев • УНН

 • 132338 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. У иранской девочки-подростка констатировали смерть мозга после того, как она впала в кому из-за того, что на нее вероятно напала “полиция морали”. Об этом сообщили CNN, пишет УНН.

Впала в кому после избиения "полицией морали": в Иране констатировали смерть 16-летней девушки

Цитата

"Наблюдения за состоянием здоровья Армиты Гераванд показывают, что, несмотря на усилия медицинского персонала, ее мозг мертв", – говорится в сообщении со ссылкой на государственное информационное агентство Tasnim.

Детали

16-летняя Армита Гераванд была госпитализирована с травмами головы после предполагаемого нападения на станции метро в Тегеране в начале этого месяца. Как отмечается, перед избиением сотрудники "полиции морали" подошли к Гераванд на станции метро Шохада и попросили поправить хиджаб.

Однако иранские власти отрицали обвинения в нападении и заявили, что Армита упала и получила травму из-за низкого артериального давления.

Напомним

22-летняя девушка Джини Махси погибла в сентябре прошлого года после того, как её задержала печально известная полиция нравственности режима, якобы за несоблюдение консервативного дресс-кода страны. 

После этого в Иране произошли протесты во время которых погибло по меньшей мере 133 человека. 

И парламент Ирана принял так называемый «законопроект о хиджабе» относительно ношения одежды – за нарушение которого можно получить до 10 лет в тюрьме. 

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