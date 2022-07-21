Воювали проти України: ще двоє бойовиків з "лнр" отримали тюремні строки

Цитата

"За посягання на територіальну цілісність і недоторканість нашої держави та участь у незаконних збройних формуваннях фігуранти отримали тюремні строки – 10 і 8 років позбавлення волі", - ідеться в повідомленні.

Деталі

У СБУ наголосили, що бойовики потрапили до полону під час боїв на Луганщині у травні 2022 року. Один із засуджених розпочав "військову кар’єру" у сформованих росією незаконних збройних формуваннях ще у 2015 році. Інший пішов воювати, щоб не сісти у в'язницю за крадіжку.

Слідчі СБУ зібрали доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до ув'язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу.

Доповнення

Солом'янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна.