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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Воювали проти України: ще двоє бойовиків з "лнр" отримали тюремні строки

Воювали проти України: ще двоє бойовиків з "лнр" отримали тюремні строки

Київ • УНН

 • 72970 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації "лнр", які воювали проти України у складі російських окупаційних військ. Про це повідомила Служба безпеки України, інформує УНН.

Цитата

"За посягання на територіальну цілісність і недоторканість нашої держави та участь у незаконних збройних формуваннях фігуранти отримали тюремні строки – 10 і 8 років позбавлення волі", - ідеться в повідомленні.

Деталі

У СБУ наголосили, що бойовики потрапили до полону під час боїв на Луганщині у травні 2022 року. Один із засуджених розпочав "військову кар’єру" у сформованих росією незаконних збройних формуваннях ще у 2015 році. Інший пішов воювати, щоб не сісти у в'язницю за крадіжку.

Слідчі СБУ зібрали доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до ув'язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу.

Доповнення 

Солом'янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна.

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