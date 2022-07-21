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Воевали против Украины: еще двое боевиков из "лнр" получили тюремные сроки

Киев • УНН

 • 72966 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Суд признал виновными еще двух боевиков террористической организации "лнр", которые воевали против Украины в составе российских оккупационных войск. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, сообщает УНН.

Цитата

"За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства и участие в незаконных вооруженных формированиях фигуранты получили тюремные сроки – 10 и 8 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Детали 

В СБУ подчеркнули, что боевики попали в плен во время боев в Луганской области в мае 2022 года. Один из осужденных начал "военную карьеру" в сформированных россией незаконных вооруженных формированиях еще в 2015 году. Другой пошел воевать, чтобы не сесть в тюрьму за воровство.

Следователи СБУ собрали доказательную базу этих боевиков, которая позволила приговорить их к заключению. Производство велось по двум статьям Уголовного кодекса.

Дополнение 

Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина.

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