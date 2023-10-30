Воїни НГУ знищили склад з боєприпасами росіян дронами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Воїни Національної Гвардії України знищили склади з боєприпасами окупантів, які ті планували використовувати для штурмів. Відео опублікував на своєму каналі у Telegram глава Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
Деталі
Міністр зазначив, що українські бійці порушили плани ворога. Знищити склад БК російської армії вдалося воїнам Першого загону Центру спеціального призначення "Омега" НГУ.
Спецоперацію з демілітаризації "другої армії світу" виконали за допомогою FPV-дронів. Як додав керівник відомства, росіяни ретельно накопичували боєприпаси для штурмових дій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацгвардійці показали, як спалюють техніку росіян у районі Авдіївки