Воины НГУ уничтожили склад с боеприпасами россиян дронами
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. Воины Национальной гвардии Украины уничтожили склады с боеприпасами оккупантов, которые те планировали использовать для штурмов. Видео опубликовал на своем канале в Telegram глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
Министр отметил, что украинские бойцы нарушили планы врага. Уничтожить состав БК российской армии удалось воинам первого отряда Центра специального назначения "Омега" НГУ.
Спецоперацию по демилитаризации "второй армии мира" выполнили с помощью FPV-дронов. Как добавил руководитель ведомства, россияне тщательно накапливали боеприпасы для штурмовых действий.
ЧИТАЙТЕ также: нацгвардейцы показали, как сжигают технику россиян в районе Авдеевки