Восени окупанти хочуть провести мобілізацію у Маріуполі – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У вересні російські окупанти хочуть провести мобілізацію серед чоловічого населення Маріуполя. Про це на брифінгу повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, передає УНН.
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Відучора маріупольці почали отримувати смс-повідомлення із закликом нібито долучитися до окупаційної влади. Бойченко повідомив, що у такий спосіб окупанти проводять мобілізацію до "збройних сил так званої "днр".
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"Вони взяли мораторій на півроку і цей термін минає. У вересні хочуть мобілізувати наших чоловіків у місті Маріуполі", – зазначив Бойченко.
Нагадаємо
У Маріуполі користувачі окупаційного мобільного зв’язку “Фенікс” почали отримувати “рекламні” повідомлення про вступ до “вооруженных сил”.