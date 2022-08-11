Осенью оккупанты хотят провести мобилизацию в Мариуполе – мэр

Детали

Со вчерашнего дня мариупольцы начали получать смс-сообщения с призывом якобы присоединиться к оккупационным властям. Бойченко сообщил, что таким образом оккупанты проводят мобилизацию в "вооруженные силы так называемой "днр".

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"Они взяли мораторий на полгода и этот срок истекает. В сентябре хотят мобилизовать наших мужчин в городе Мариуполе", – отметил Бойченко.

Напомним

В Мариуполе пользователи оккупационной мобильной связи “Феникс” начали получать “рекламные” сообщения о вступлении в “вооруженные силы”.