Осенью оккупанты хотят провести мобилизацию в Мариуполе – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В сентябре российские оккупанты планируют провести мобилизацию среди мужского населения Мариуполя. Об этом на брифинге сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает УНН.
Детали
Со вчерашнего дня мариупольцы начали получать смс-сообщения с призывом якобы присоединиться к оккупационным властям. Бойченко сообщил, что таким образом оккупанты проводят мобилизацию в "вооруженные силы так называемой "днр".
Цитата
"Они взяли мораторий на полгода и этот срок истекает. В сентябре хотят мобилизовать наших мужчин в городе Мариуполе", – отметил Бойченко.
Напомним
В Мариуполе пользователи оккупационной мобильной связи “Феникс” начали получать “рекламные” сообщения о вступлении в “вооруженные силы”.