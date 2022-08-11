Осенью оккупанты хотят провести мобилизацию в Мариуполе – мэр

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 16619 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 27580 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 62136 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 103481 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 137506 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 134135 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 289781 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136992 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123502 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 386507 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
55%
Популярные новости

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 17101 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 14022 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 21786 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 21544 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 10085 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 16607 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 289777 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 308321 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 386505 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 362038 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Уоррен Баффет

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 5774 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 83113 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116480 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 136114 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174586 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Осенью оккупанты хотят провести мобилизацию в Мариуполе – мэр

Киев • УНН

 • 204861 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В сентябре российские оккупанты планируют провести мобилизацию среди мужского населения Мариуполя. Об этом на брифинге сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает УНН.

Осенью оккупанты хотят провести мобилизацию в Мариуполе – мэр

Детали

Со вчерашнего дня мариупольцы начали получать смс-сообщения с призывом якобы присоединиться к оккупационным властям. Бойченко сообщил, что таким образом оккупанты проводят мобилизацию в "вооруженные силы так называемой "днр".

Цитата

"Они взяли мораторий на полгода и этот срок истекает. В сентябре хотят мобилизовать наших мужчин в городе Мариуполе", – отметил Бойченко.

Напомним

В Мариуполе пользователи оккупационной мобильной связи “Феникс” начали получать “рекламные” сообщения о вступлении в “вооруженные силы”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.10
Золото
$3,058.65
Ethereum
$1,485.44