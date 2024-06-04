Ворожий удар по Херсоні: у тяжкому стані було госпіталізовано 63-річного чоловіка
Київ • УНН
63-річний чоловік був госпіталізований у важкому стані після поранення в результаті ворожого обстрілу в Корабельному районі Херсона.
У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району у тяжкому стані госпіталізовано 63-річного чоловіка. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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Сьогодні після 21:00 ворог вкотре з окупованого лівого берега завдав удару по Корабельному районі міста Херсон.
На жаль, у результаті даної агресії постраждав місцевий мешканець, який на момент російської атаки перебував у гаражі на власному подвір'ї.
Наразі до однієї з херсонських лікарень у тяжкому стані ушпиталено чоловіка 63 років
Херсон під ворожим вогнем: у місті чути вибухи04.06.24, 17:07 • 19668 переглядiв