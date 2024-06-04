Вражеский удар по Херсону: в тяжелом состоянии был госпитализирован 63-летний мужчина

В Херсоне в результате вражеского обстрела Корабельного района в тяжелом состоянии госпитализирован 63-летний мужчина. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

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Сегодня после 21: 00 враг в очередной раз с оккупированного левого берега нанес удар по Корабельному району города Херсон.

К сожалению, в результате данной агрессии пострадал местный житель, который на момент российской атаки находился в гараже на собственном дворе.

Сейчас в одну из херсонских больниц в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 63 лет - проинформировал Роман Мрочко.

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