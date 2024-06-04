Вражеский удар по Херсону: в тяжелом состоянии был госпитализирован 63-летний мужчина

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63-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии после ранения в результате вражеского обстрела в Корабельном районе Херсона.
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Международная коалиция за возвращение украинских детей расширилась и включает в себя 37 стран по всему миру.
В результате вражеских обстрелов в Сумской области погиб 1 человек и 3 человека получили ранения
В Сумской области российские войска совершили 36 обстрелов, в результате чего 1 человек погиб и 3 человека получили ранения.
Били ракетами и беспилотниками: в мае Харьков пережил 76 обстрелов
За май сигналы воздушной опасности объявлялись в Харькове 193 раза и совокупно продолжались 474 часа 55 минут.
"Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства": Усов подтвердил обыски ГБР в КГГА
Во вторник, 4 июня, сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в помещениях КГГА, изъяв телефоны, компьютер и личные денежные средства заместителя председателя КГГА Константина Усова, который подозревается в систематическом вымогательстве неправомерной выгоды у автоперевозчика.
В Сумской области ввели графики аварийных отключений
На территории Сумской области введены графики аварийных отключений. Сейчас аварийно выключены потребители 1, 2 и 3 очередей.
Хакеры атакуют украинских военных и госслужащих через Signal - Госспецсвязи
Хакеры активно атакуют украинских госслужащих, военнослужащих и представителей оборонной промышленности, используя приложение Signal. Злоумышленники отправляют вредоносные файлы, замаскированные под архивы, которые устанавливают вредоносное ПО dark crystal RAT.
На Ровенщине несовершеннолетний мотоциклист устроил ДТП: среди пострадавших трехлетний ребенок
В одном из сел Ровенской области 16-летний мотоциклист без водительских прав "подрезал" на дороге мотоцикл, на котором ехала семья, в результате чего 3-летний ребенок был госпитализирован с переломами и еще трое получили ранения.
В пятницу Зеленский отправится во Францию на встречу с Макроном
Владимир Зеленский посетит Францию 6 июня, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном и обсудить ситуацию в Украине.
На Харьковщине в результате российских обстрелов ранены двое мужчин
4 июня российские войска атаковали Волчанск с помощью беспилотника, ранив 54-летнего мужчину, и обстреляли село Волчанский Хутор в Харьковской области, ранив 70-летнего жителя.