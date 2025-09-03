Ворожий БПЛА "молнія" атакував навчальний заклад у Харкові

Окупанти атакували Харків безпілотником "молнія", приліт стався на територію навчального закладу. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Маємо інформацію про удар ворожим БПЛА "молнія" по Немишлянському району міста... За уточненою інформацією, приліт ворожого дрону "молнія" стався на територію навчального закладу у Салтівському районі - повідомив Терехов.

За даними мера Харкова, наразі без постраждалих. Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється.

