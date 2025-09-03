Вражеский БПЛА "молния" атаковал учебное заведение в Харькове

Оккупанты атаковали Харьков беспилотником "молния", прилет произошел на территорию учебного заведения. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Имеем информацию об ударе вражеским БПЛА "молния" по Немышлянскому району города... По уточненной информации, прилет вражеского дрона "молния" произошел на территорию учебного заведения в Салтовском районе - сообщил Терехов.

По данным мэра Харькова, пока без пострадавших. Информация о возможных разрушениях уточняется.

