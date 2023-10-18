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Ворожий удар по Дніпропетровщині: загинула мати двох дітей, пошкоджено понад 20 приватних будинків

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Внаслідок удару російських військ по цивільному населенню в Обухівці на Дніпропетровщині загинула мати двох дітей, ще чотири людини отримали травми. Через атаку пошкоджені понад 20 приватних будинків. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.

Ворожий удар по Дніпропетровщині: загинула мати двох дітей, пошкоджено понад 20 приватних будинків

Цитата

«Російські терористи сьогодні вбили у Дніпрі матір двох дівчаток – 13-річної та півторарічної», - повідомив Лукашук.

За його словами, також через вранішній ракетний удар по Обухівці поранення отримали чотири людини. Трьох з них госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Ракетним ударом окупанти знищили один приватний житловий будинок та господарську споруду. Загалом пошкоджено 21 приватний будинок, 11 господарських споруд, легковий автомобіль та газопровід низького тиску.

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