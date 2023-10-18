Ворожий удар по Дніпропетровщині: загинула мати двох дітей, пошкоджено понад 20 приватних будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Внаслідок удару російських військ по цивільному населенню в Обухівці на Дніпропетровщині загинула мати двох дітей, ще чотири людини отримали травми. Через атаку пошкоджені понад 20 приватних будинків. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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«Російські терористи сьогодні вбили у Дніпрі матір двох дівчаток – 13-річної та півторарічної», - повідомив Лукашук.
За його словами, також через вранішній ракетний удар по Обухівці поранення отримали чотири людини. Трьох з них госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Ракетним ударом окупанти знищили один приватний житловий будинок та господарську споруду. Загалом пошкоджено 21 приватний будинок, 11 господарських споруд, легковий автомобіль та газопровід низького тиску.
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