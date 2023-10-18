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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Удар рф по Дніпропетровщині: МВС показало кадри наслідків атаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео наслідків сьогоднішнього удару російських військ по селу у Дніпропетровській області, пише УНН.

Удар рф по Дніпропетровщині: МВС показало кадри наслідків атаки

Деталі

"Дніпропетровщина. Обухівка. Станом на 11:20 внаслідок ракетного удару загинула 1 особа та 4 постраждало", - повідомили у МВС.

Це ж повідомив і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вказавши, що, за уточненою інформацією, у Дніпровському районі четверо постраждалих. "Це жінки – 56, 65 і 75 років. Та 35-річний чоловік. Троє з них в лікарні в стані середньої тяжкості. Загинула 31-річна жінка. Щирі співчуття рідним…", - зазначив Лисак у Telegram.

"Зруйновано приватний будинок та господарчу споруду, пошкоджено 21 приватний будинок, 11 господарчих споруд, автомобіль та газопровід низького тиску", - вказали у МВС.

Як зазначається, роботи тривають.

Нагадаємо

За даними МВС, армія рф вкотре вдарила по цивільному населенню в Обухівці на Дніпропетровщині. 

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