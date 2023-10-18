Удар рф по Дніпропетровщині: МВС повідомляє про одну загиблу та 4 травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього удару російських військ по Дніпропетровській області відомо про одну загиблу та чотирьох травмованих людей, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.
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"Загибла 31-річна жінка, 4 травмованих: росія вкотре вдарила по цивільному населенню в Обухівці на Дніпропетровщині. Розбито 8 приватних будинків у житловому секторі", - написав голова МВС у Telegram.
Зі слів міністра, працюють рятувальники, поліцейські, медична служба. "Пораненим надають допомогу", - вказав він.
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Раніше повідомлялося про одну загиблу та 3 постраждалих.