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Удар рф по Днепропетровской области: МВД сообщает об одной погибшей и 4 травмированных

Киев • УНН

 • 201616 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В результате сегодняшнего удара российских войск по Днепропетровской области известно об одном погибшем и четырех травмированных людях, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

Удар рф по Днепропетровской области: МВД сообщает об одной погибшей и 4 травмированных

Цитата

"Погибла 31-летняя женщина, 4 травмированных: россия в очередной раз ударила по гражданскому населению в Обуховке в Днепропетровской области. Разбито 8 частных домов в жилом секторе", - написал глава МВД в Telegram.

По словам министра, работают спасатели, полицейские, медицинская служба. "Раненым оказывают помощь", - указал он.

Напомним

Ранее сообщалось об одной погибшей и 3 пострадавших.

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