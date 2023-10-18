Удар рф прийшовся по Дніпровському району, є загиблий та троє постраждалих - ОВА
Київ • УНН
УКИЇВ. 18 жовтня. УНН. Удар російських військ сьогодні вранці прийшовся по Дніпровському району, відомо про загиблого та трьох постраждалих людей, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Ворог поцілив по приватним будинкам у Дніпровському районі. Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали", - написав Лисак у Telegram.
Деталі
Як вказав голова ОВА, наслідки атаки уточнюємо.
"Уже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом", - зазначив Лисак.
При цьому голова ОВА закликав блогерів та ЗМІ поки утриматись від будь-яких фото та коментарів. "Не допомагайте ворогу!" - наголосив він.
Нагадаємо
Як повідомив мер Дніпра Філатов, рф вдарила ракетами по приватному сектору Дніпра, є загиблі та постраждалі.