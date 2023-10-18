рф вдарила ракетами по приватному сектору Дніпра: є загиблі та постраждалі – Філатов
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Російські війська обстріляли ракетами приватний сектор Дніпра, внаслідок атаки є загиблі та пораненні. Про це повідомив мер міста Борис Філатов на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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«Знову, знову, знову п*дари луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору. Є загиблі та постраждалі»,- написав Філатов.
Також закликав не фотографувати та не знімати наслідки ворожої атаки.
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