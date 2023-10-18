У Дніпрі та Запоріжжі чутні вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Дніпрі та Запоріжжі повідомляють про звуки вибухів, пише УНН із посиланням на Суспільне. В південно-східних областях пролунала повітряна тривога.
Цитата
«У Дніпрі чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного», - йдеться у повідомленні.
Також кореспонденти Суспільного, повідомляють, що "у деяких районах Запоріжжя було чути звук вибуху".
Доповнення
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, закликав знаходитись в укриттях.
«Дніпро! Не ігноруйте тривогу. Знаходьтеся в укриттях. Дбайте про свою безпеку та безпеку своїх близьких!», - написав він у Telegram.
Раніше
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для східних, південно-східних областей.
Актуальну карту повітряних тривог можна подивитись тут.