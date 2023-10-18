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В Днепре и Запорожье слышны взрывы - СМИ

Киев • УНН

 • 2267721 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Днепре и Запорожье сообщают о звуках взрывов, пишет УНН со ссылкой на Суспільне. В юго-восточных областях прозвучала воздушная тревога.

В Днепре и Запорожье слышны взрывы - СМИ

Цитата

«В Днепре слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспильного», - говорится в сообщении.

Также корреспонденты Суспільного, сообщают, что "в некоторых районах Запорожья был слышен звук взрыва".

Дополнение

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, призвал находиться в укрытиях.

«Днепр! Не игнорируйте тревогу. Находитесь в укрытиях. Заботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких!», - написал он в Telegram.

Ранее

В Воздушных силах ВСУ сообщали о ракетной опасности для восточных, юго-восточных областей.
Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

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