рф ударила ракетами по частному сектору Днепра: есть погибшие и пострадавшие - Филатов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские войска обстреляли ракетами частный сектор Днепра, в результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов на своей странице в Telegram, передает УНН.
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«Опять, опять, опять п*дары лупят в Днепре ракетами по частному сектору. Есть погибшие и пострадавшие», - написал Филатов.
Также призвал не фотографировать и не снимать последствия вражеской атаки.
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