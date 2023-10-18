рф ударила ракетами по частному сектору Днепра: есть погибшие и пострадавшие - Филатов

Цитата

«Опять, опять, опять п*дары лупят в Днепре ракетами по частному сектору. Есть погибшие и пострадавшие», - написал Филатов.

Также призвал не фотографировать и не снимать последствия вражеской атаки.



Ранее

Суспільне сообщало о звуках взрывов в Днепре и Запорожье во время воздушной тревоги.