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рф ударила ракетами по частному сектору Днепра: есть погибшие и пострадавшие - Филатов

Киев • УНН

 • 244369 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские войска обстреляли ракетами частный сектор Днепра, в результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов на своей странице в Telegram, передает УНН.

рф ударила ракетами по частному сектору Днепра: есть погибшие и пострадавшие - Филатов

Цитата

«Опять, опять, опять п*дары лупят в Днепре ракетами по частному сектору. Есть погибшие и пострадавшие», - написал Филатов.

Также призвал не фотографировать и не снимать последствия вражеской атаки.

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Суспільне сообщало о звуках взрывов в Днепре и Запорожье во время воздушной тревоги.

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