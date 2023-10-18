Удар рф пришелся по Днепровскому району, есть погибший и трое пострадавших - ОВА
Киев • УНН
УКИЕВ. 18 октября. УНН. Удар российских войск сегодня утром пришелся по Днепровскому району, известно о погибшем и трех пострадавших людях, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Враг попал по частным домам в Днепровском районе. Предварительно, погиб человек. Три человека пострадали", - написал Лысак в Telegram.
Детали
Как указал глава ОВА, последствия атаки уточняем.
"Уже известно о 6 поврежденных домах. Детали позже", - отметил Лысак.
При этом глава ОВА призвал блогеров и СМИ пока воздержаться от любых фото и комментариев. "Не помогайте врагу!" - подчеркнул он.
Напомним
Как сообщил мэр Днепра Филатов, рф ударила ракетами по частному сектору Днепра, есть погибшие и пострадавшие.