Удар рф по Днепропетровской области: МВД показало кадры последствий атаки

Детали

"Днепропетровская область. Обуховка. По состоянию на 11:20 в результате ракетного удара погиб 1 человек и 4 пострадали", - сообщили в МВД.

Это же сообщил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, указав, что, по уточненной информации, в Днепровском районе четверо пострадавших. "Это женщины – 56, 65 и 75 лет. И 35-летний мужчина. Трое из них в больнице в состоянии средней тяжести. Погибла 31-летняя женщина. Искренние соболезнования родным…" - отметил Лысак в Telegram.

"Разрушен частный дом и хозяйственная постройка, поврежден 21 частный дом, 11 хозяйственных построек, автомобиль и газопровод низкого давления", - указали в МВД.

Как отмечается, работы продолжаются.

Напомним

По данным МВД, армия рф в очередной раз ударила по гражданскому населению в Обуховке в Днепропетровской области.