Вражеский удар по Днепропетровщине: погибла мать двоих детей, повреждено более 20 частных домов

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«Российские террористы сегодня убили в Днепре мать двух девочек – 13-летней и полуторагодовалой», - сообщил Лукашук.

По его словам, также из-за утреннего ракетного удара по Обуховке ранения получили четыре человека. Троих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ракетным ударом оккупанты уничтожили один частный жилой дом и хозяйственную постройку. Всего поврежден 21 частный дом, 11 хозяйственных построек, легковой автомобиль и газопровод низкого давления.

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