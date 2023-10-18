Вражеский удар по Днепропетровщине: погибла мать двоих детей, повреждено более 20 частных домов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В результате удара российских войск по гражданскому населению в Обуховке на Днепропетровщине погибла мать двоих детей, еще четыре человека получили травмы. Из-за атаки повреждены более 20 частных домов. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
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«Российские террористы сегодня убили в Днепре мать двух девочек – 13-летней и полуторагодовалой», - сообщил Лукашук.
По его словам, также из-за утреннего ракетного удара по Обуховке ранения получили четыре человека. Троих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Ракетным ударом оккупанты уничтожили один частный жилой дом и хозяйственную постройку. Всего поврежден 21 частный дом, 11 хозяйственных построек, легковой автомобиль и газопровод низкого давления.
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