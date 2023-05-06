Ворожий обстріл Нікополя: кількість постраждалих зросла до чотирьох
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Через артилерійський обстріл Нікополя на Дніпропетровщині кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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«За даними слідства, 6 травня 2023 року окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Нікополь. У результаті обстрілу постраждало четверо людей. Пошкоджено промислове підприємство, приватні будинки, газопровід», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
Російські окупанти вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Поцілили по промисловому підприємству. Спочатку було відомо про трьох поранених працівників.