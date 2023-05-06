Вражеский обстрел Никополя: количество пострадавших возросло до четырех
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Из-за артиллерийского обстрела Никополя на Днепропетровщине количество пострадавших возросло до четырех человек. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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«По данным следствия, 6 мая 2023 года оккупанты совершили артиллерийский обстрел города Никополь. В результате обстрела пострадали четыре человека. Повреждено промышленное предприятие, частные дома, газопровод», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Российские оккупанты ударили по Никополю на Днепропетровщине из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Попали по промышленному предприятию. Сначала было известно о трех раненых работниках.