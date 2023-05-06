росіяни вдарили по промисловому підприємству в Нікополі, поранено трьох працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Російські окупанти вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Поцілили по промисловому підприємству, поранено трьох працівників. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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«Рашисти не вгамовуються. З "Граду" та важкої артилерії вдарили по Нікополю. Випустили понад чотири десятки снарядів! Поцілили по промисловому підприємству. Поранені троє працівників. Це чоловіки 48, 50 та 58 років», - написав Лисак.
Він зазначив, що наслідки атаки уточнюються.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що російські військові обстріляли берег Нікопольського водосховища освітлювальними боєприпасами.