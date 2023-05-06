Окупанти обстріляли Нікопольський район освітлювальними боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. російські військові обстріляли берег Нікопольського водосховища освітлювальними боєприпасами. Про це повідомляє голова Нікопольської ОВА Євген Євтушенко, пише УНН.
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"Ворог освітлює наш берег водосховища освітлювальними боєприпасами. Перебувайте в безпечних місцях. Можливий повторний обстріл", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Минулої ночі російські окупанти обстріляли Нікополь, через обстріл в місті було пошкоджено 10 приватних будинків, паркани та господарча споруда. Побиті лінія електропередач та 2 газопроводи.